Защитник «Каролины» оценил роль Ротенберга в успехе бывших игроков СКА в НХЛ

Защитник клуба «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин в интервью проекту FONTour поделился мнением, почему многие россияне из СКА уезжают в НХЛ и ярко там себя проявляют.

Накануне этого сезона сразу несколько игроков петербургского клуба пополнили заокеанскую лигу — Никишин, нападающие Иван Демидов, Арсений Грицюк, Захар Бардаков. Все они закрепились в основе своих клубов, а форвард «Монреаль Канадиенс» Демидов претендует на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку).

Никишин пояснил, что бывший тренер СКА Роман Ротенберг собрал в команде многих молодых игроков и давал им играть. Закалившись в матчах российского чемпионата, хоккеисты переехали в НХЛ.

24-летний Никишин стал основным игроком «Каролины». В 70 матчах он набрал 28 (10+18) очков.

Ранее стало известно, что клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступают россияне Игорь Шестеркин и Владислав Гавриков, потерял даже теоретические шансы попасть в плей-офф.