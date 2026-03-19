Защитник махачкалинского «Динамо» прокомментировал скандальный эпизод с его участием
Защитник Кагермазов: «На любом другом стадионе это не пенальти»
Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов прокомментировал «Чемпионату» скандальный эпизод с назначением 11-метрового удара в кубковом матче с «Зенитом».
Петербуржцы забили единственный мяч в игре после крайне спорного пенальти. Полузащитник Даниил Кондаков наносил удар по воротам и упал в штрафной гостей, задев ногу Кагермазова.
«Ни в коем случае с себя ответственности не снимаю, но я считаю, что на любом другом стадионе это не пенальти. Конечно, «Зенит» все равно играл с преимуществом. У нас было не особо много моментов. Но если бы не этот пенальти, игра точно сложилась бы по-другому», — сказал Кагермазов.
Махачкалинское «Динамо» выбыло из борьбы за Кубок России. «Зенит» в полуфинале пути регионов сыграет с московским «Спартаком». В 21-м туре РПЛ команды уже встречались друг с другом, и тогда петербургский клуб одержал победу со счетом 2:0 — оба мяча были забиты с 11-метровой отметки.
Ранее гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов назвал «ВАРовским» пенальти в матче с «Зенитом».