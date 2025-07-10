Защитник Орлов объяснил, почему решил перейти в клуб-аутсайдер НХЛ

Российский защитник Дмитрий Орлов объяснил, почему выбрал для продолжения карьеры клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», который в последнее время не боролся за попадание в плей-офф.

Орлов рассказал, что за два года, проведенных в «Каролина Харрикейнз», испытывал сильное давление и сейчас хочет начать новую жизнь.

«В Сан-Хосе идет перестройка. У нас много хорошей молодежи. Это хороший момент, чтобы начать с чистого листа», — подчеркнул Орлов.

33-летний защитник большую часть карьеры провел в «Вашингтон Кэпиталз», в составе которых в 2018 году выиграл Кубок Стэнли. Всего на счету Орлова 867 матчей в НХЛ, в которых он набрал 327 очков.

В начале июля Орлов подписал с «Шаркс» двухлетнее соглашение с кэпхитом $6,5 млн. В «Сан-Хосе» он стал одним из самых высокооплачиваемых игроков. Выше оклад только у нападающего Логана Кутюра ($8 млн), который минувший сезон пропустил из-за травмы и, вероятно, завершит карьеру.