Защитник «Црвены Звезды» раскрыл плюсы тройного гражданства

Футболист «Црвены Звезды» Наир Тикнизян, известный российским болельщикам по выступлениям за московский «Локомотив», откровенно рассказал о жизни с тремя паспортами — армянским, российским и недавно полученным сербским. В своем интервью спортсмен поделился внутренними ощущениями от нового статуса и объяснил, какой из документов считает наиболее практичным.

Спортсмен, ранее выступавший за московский «Локомотив», заявил, что отчасти ощущает себя сербом, но в целом считает себя русским человеком с армянскими корнями. Он отметил, что наличие трех документов очень удобно для поездок в разные страны.

Тикнизян подчеркнул, что не подходит к вопросу о гражданстве с позиции выгоды, однако признал особую практичность сербского паспорта. По словам футболиста, этот документ значительно облегчает логистику, расширяет карьерные перспективы как на клубном уровне, так и в сборной, а также делает перемещения между странами более простыми.

Сербское гражданство Наир Тикнизян получил в сентябре 2025 года. Весь процесс оформления занял у защитника 88 дней.

