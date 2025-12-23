Защитник «Црвены Звезды» раскрыл плюсы тройного гражданства
Защитник Тикнизян раскрыл, паспорт какой страны является самым выгодным
Футболист «Црвены Звезды» Наир Тикнизян, известный российским болельщикам по выступлениям за московский «Локомотив», откровенно рассказал о жизни с тремя паспортами — армянским, российским и недавно полученным сербским. В своем интервью спортсмен поделился внутренними ощущениями от нового статуса и объяснил, какой из документов считает наиболее практичным.
Спортсмен, ранее выступавший за московский «Локомотив», заявил, что отчасти ощущает себя сербом, но в целом считает себя русским человеком с армянскими корнями. Он отметил, что наличие трех документов очень удобно для поездок в разные страны.
Тикнизян подчеркнул, что не подходит к вопросу о гражданстве с позиции выгоды, однако признал особую практичность сербского паспорта. По словам футболиста, этот документ значительно облегчает логистику, расширяет карьерные перспективы как на клубном уровне, так и в сборной, а также делает перемещения между странами более простыми.
Сербское гражданство Наир Тикнизян получил в сентябре 2025 года. Весь процесс оформления занял у защитника 88 дней.
