Защитник Вахания рассказал, что для него значит «Ростов»

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания в разговоре со Sport24 со высказался о значении клуба в своей судьбе. Накануне матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) футболиста поздравили с достижением отметки в 100 матчей за «Ростов».

Вахания пришел в «Ростов» из дубля «Зенита» в 2023 году. За это время в его жизни и спортивной карьере произошло множество перемен.

«Изменился во всем. Начиная от футбольных вещей, заканчивая психологией и даже бытом. Можно сказать, стал мужчиной. Когда приходил, мне было уже 22 года, но я не до конца понимал, что такое взрослая жизнь. Сейчас у меня есть жена, ребенок, собака. И в футболе тоже все прекрасно складывается», — признался Вахания.

Летом футболист сменит клуб. Вахания перейдет в «Краснодар», ростовчане получат компенсацию в €1,55 млн.

Ранее полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал слухи о своем возможном переходе в один из итальянских клубов.