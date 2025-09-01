Защитник «Зенита» Дуглас Сантос снова сменил флаг: ФИФА вернула ему бразильское гражданство

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вновь сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать под бразильским флагом, официально сохраняя статус легионера в российской Премьер-лиге.

Соответствующее решение опубликовала Международная федерация футбола (ФИФА). Это уже вторая смена спортивного гражданства игроком за последние месяцы. В ноябре 2024 года футбольные чиновники удовлетворили просьбу Сантоса о принятии российского спортивного гражданства, что позволяло клубу не учитывать его в лимите на легионеров.

Теперь же бразилец возвращает себе прежний статус. В пресс-службе ФИФА не уточнили причины обратного перехода, что породило множество вопросов у болельщиков. Напомним, Дуглас Сантос является одним из ключевых игроков обороны «Зенита». Новый статус может иметь серьезные последствия для трансферной политики клуба, которому теперь придется вновь учитывать бразильца в квоте на иностранных игроков.

