Защитник «Зенита» назвал европейские стереотипы о русских

Защитник петербургского «Зенита» Ваня Дркушич в интервью «Советскому спорту» рассказал о бытующих в Европе стереотипах о русских людях.

По его словам, большинство из них сформированы на основе американских фильмов.

«В них русские всегда изображаются через глупые заезженные стереотипы: представлены мафией, убийцами и просто в роли плохих людей, злодеев. Еще там любят показывать, что здесь все пьют водку и по улицам ходят медведи», — сказал Дркушич.

Словенский футболист признался, что раньше и сам был подвержен этим стереотипам, но они развеялись сразу после переезда Дркушича в Россию. Он отметил, что здесь «все красиво и модно», а люди очень дружелюбные.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может рассмотреть предложение ПАОКа о трансфере Дркушича в греческий клуб.