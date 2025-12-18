Защитника «Барселоны» застрелили в Эквадоре

Защитник эквадорского клуба «Барселона» из Гуаякиля Марио Пинейда был застрелен после нападения на него возле супермаркета.

Вместе с 33-летним Пинейдой погибла его супруга, мать футболиста доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Пинейда дважды выигрывал с «Барселоной» чемпионат Эквадора и становился обладателем Кубка страны. За свою карьеру он также выступал за эквадорские «Индепендьенте», «Насьональ» и бразильский «Флуминенсе». В активе футболиста девять матчей за национальную сборную.

