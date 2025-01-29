Заслуженный артист РФ Борис Улитин умер в Петербурге на 86-м году жизни

Заслуженный артист России Борис Улитин, родившийся и выросший в блокадном Ленинграде, скончался в Санкт-Петербурге на 86-м году жизни, сообщил городской комитет по культуре.

Комитет также направил свои соболезнования семье, друзьям и коллегам артиста. Борис Улитин пришел из творческой семьи и провел детство за кулисами: его отец возглавлял театр на Литейном, а мать была балериной в Мариинском театре.

Во время блокады, будучи ребенком, он остался в Ленинграде под опекой тети, а воссоединился с матерью только в 1943 году. После завершения учебы в театральном институте молодого актера заметил Николай Акимов, который пригласил его в труппу Театра комедии, где Улитин проработал около 60 лет.

Борис Улитин озвучил персонажей более чем в 40 фильмах и мультфильмах, включая «Звездные войны», «Чужой против хищника» и «Пираты Карибского моря».

Ранее сообщалось, что актер Янковский скончался на 74-м году жизни от цирроза печени.