SHAMAN высказался о международной выставке «Россия»

Один из самых патриотичных артистов России Ярослав Дронов посетил родную Тульскую область и важное для региона мероприятие, сообщает ТУЛАСМИ .

На выставке «Россия» собрали достижения 89 субъектов страны за последние годы. Дронов оценил масштабы и преимущества каждого региона, особенно отметил родную Тульскую область. Артист настолько вдохновился, что порадовал гостей песней «Октава».

Тульская область — родная для SHAMANa, и прежде всего для певца регион связан с семьей и педагогами, которые направили его на творческий путь. Певец признался, что горд представлять Тульскую область и входить в ряды известных исполнителей этой локации.

Напомним, что SHAMAN пробился на сцену стремительно, исполнив ряд патриотичных песен. Самыми известными его хитами стали «Встанем» и «Я русский», которые он поет каждый свой концерт.

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