Заслуженный артист России Валерий Демин скончался в 82 года

На 83-м году жизни скончался Валерий Демин, заслуженный артист Российской Федерации. Об этом стало известно от Владимира Соловьева, министра культуры Удмуртии, который поделился новостью на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава ведомства выразил глубокие соболезнования семье и друзьям Демина, подчеркнув, что память об этом талантливом артисте навсегда останется в сердцах его почитателей. Причины ухода актера из жизни не разглашаются.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 10 января ушел из жизни Валерий Иванович Демин — выдающийся артист, более 40 лет отдавший сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени П. И. Чайковского. <…> Для всех нас он останется примером преданности своему делу и искренней любви к искусству», — сказал Соловьев.

Валерий Демин, выпускник музыкального училища при Ленинградской консерватории по специальности «Музыкальная комедия», с 1968 года стал частью коллектива Государственного музыкального театра Удмуртской АССР.

В 1990-х годах, когда театр получил статус театра оперы и балета, Валерий Демин смог раскрыть свой талант и в классическом оперном репертуаре. Он исполнил роли Альфреда в «Травиате», Князя в «Русалке», Водемона в «Иоланте», а также Германа в «Пиковой даме».

Гражданская панихида по Валерию Демину состоится 14 января в 10:00 (09:00 по московскому времени) в Удмуртском государственном театре оперы и балета.

Напомним, 10 января Московский Художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова сообщил о смерти звезды Евгении Добровольской. Третья жена актера Михаила Ефремова долгие годы боролась с онкологией.