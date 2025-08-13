Заур Тедеев назвал лучшего российского тренера за всю историю

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью клубной пресс-службе назвал сильнейшего российского коллегу по цеху за все времена.

По его мнению, лучшим тренером в истории страны является Валерий Газзаев.

Тедеев подчеркнул, что Газзаев, придя в ЦСКА, сделал этот клуб великим.

Валерий Газзаев за свою тренерскую карьеру возглавлял «Аланию», московское и киевское «Динамо», ЦСКА, а также сборную Украины. Со своими клубами Газзаев четыре раза выиграл чемпионат России, а в 2005 году с армейцами победил в Кубке УЕФА. В этом сезоне он был признан тренером года в Европе.

Газзаев оставил работу в футболе в 2013 году и посвятил себя общественной и политической деятельности, являлся депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия».

