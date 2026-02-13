Без блокировок, но под надзором: Лукашенко поручил КГБ усилить контроль за Telegram

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против запрета популярных мессенджеров и социальных сетей, сделав акцент на необходимости их мониторинга. В ходе обсуждения информационной безопасности страны глава государства поручил Комитету государственной безопасности взять под особый надзор работу Telegram, назвав полную блокировку сервисов устаревшим и неэффективным методом. Об этом пишет Pressa24.ru.

Белорусский лидер подчеркнул, что любые попытки ограничить доступ к цифровым платформам лишь вынудят пользователей искать способы обхода ограничений через зарубежные сервисы, такие как прокси-серверы и тому подобные приложения. По мнению Лукашенко, такая практика несет дополнительные риски, так как граждане будут перечислять средства иностранным компаниям, а реальные кураторы подобных обходных путей остаются неизвестными. Он отметил, что государству не следует мешать свободному общению людей, однако вопрос безопасности остается приоритетным.

Персональную ответственность за надзор в этой сфере президент возложил на силовое ведомство. Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель получил прямое указание наладить системный контроль за процессами в мессенджерах. Лукашенко добавил, что выполнение этой задачи является прямой обязанностью спецслужб, в то время как путь тотальных запретов он охарактеризовал как возвращение в средневековье.

Ранее эксперт Терехов предположил, что тотальной блокировки Telegram в России можно избежать.