Завоевали медаль каждого достоинства: Подмосковные спортсменки отлично выступили на Кубке России

Спортсменки из Подмосковья удостоились одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медали четвертого и пятого этапов Кубка России по горнолыжному спорту. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, в рамках четвертого этапа Кубка страны в дисциплине «слалом-гигант» за золотую награду боролись сразу две представительницы Подмосковья. Виталина Гирина заняла второе место. А в 0.12 секунды от пьедестала завершила свое выступление еще одна подмосковная горнолыжница Ольга Погребицкая.

​В рамках пятого этапа турнира в этой же дисциплине Ольге Погребицкой удалось выступить более удачно и завоевать награду высшего достоинства, перебравшись с восьмого места на первое. Виталина Гирина замкнула тройку призеров, а второе место у москвички Анастасии Горностаевой.

«Я даже не предполагала такой исход, но в троечку [призеров] пыталась залезть со вчерашнего дня. Была такая возможность, но вчера в обеих попытках ошиблась, а сегодня попыталась не допустить ошибок, во второй попытке это удалось, и я реализовала все, что планировала», – поделилась впечатлениями от победы Ольга Погребицкая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил Академию «Ангелы Плющенко», побывал на тренировках будущих чемпионов, а также пообщался с их родителями и тренерами.