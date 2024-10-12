Збруев не выйдет на сцену: актера срочно меняют в сетке спектаклей на другого артиста

Актер Ленкома Александр Збруев, который не так давно был госпитализирован, продолжит лечение и в ближайшее время его выход на сцену не планируется, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Примечательно, что буквально накануне пресс-служба того же театра сообщила в беседе со СМИ, что Збруева практически «выписывают из больницы», а спектакли с участием одного из любимых советских и российских актеров театр «отменять не намерен».

«Збруев в настоящее время находится в стационаре на плановом лечении», — сказали ТАСС в театре.

На сайте театра уже появилась соответствующая информация, что 22 октября роль Леонида Гаева в спектакле «Вишневый сад» вместо Александра Збруева исполнит актер Владимир Еремин. В Ленкоме также рекомендовали призвали «коллег проверять публикуемую ими информацию».

Ранее сообщалось, что SHOT, Збруеву врачи диагностировали патологию головного мозга, вызванную последствием перенесенного инсульта. Сейчас актер находится в стационаре.