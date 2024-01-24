Здание спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо достраивают в Можайском округе

В Можайском городском округе активно достраивают здание физкультурно-оздоровительного комплекса для единоборств. Данное здание рассчитано на проведение мероприятий высокого уровня.

В новом корпусе обустроят три зала: универсальный зал с трибунами на пятьсот мест, зал для единоборств на сто человек и зал для борьбы. В здании также есть тренажерный зал, инструкторские комнаты, раздевалки, сауны, медицинские кабинеты, гардероб, санузлы, два буфета

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил многодетных и приемных родителей, дети которых отличились в спорте и творчестве.