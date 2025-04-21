Здоровье Лени Голубкова из МММ ухудшилось после возвращения к актерству

Владимир Пермяков, известный широкой публике как Леня Голубков из рекламных роликов МММ, внезапно почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью из-за проблем с сердцем. Ухудшение здоровья наступило после попыток возобновить актерскую деятельность, сообщил телеграм-канал SHOT.

Теперь актеру, ставшему символом МММ, рекомендовано исключить из рациона сало, колбасные изделия и сладкие газированные напитки.

Как стало известно SHOT, 72-летний Владимир Пермяков обратился к специалистам, жалуясь на боли в области сердца, спины и шеи. Предварительный диагноз — диабет.

Медицинские работники настоятельно рекомендовали Владимиру отказаться от употребления колбас, сала, жирных сортов мяса и рыбы, консервированных продуктов, а также газированных напитков. Ранее он уже придерживался строгих ограничений в питании, а теперь список запрещенных продуктов стал еще более внушительным.

В интервью SHOT сам актер подчеркнул, что внимательно следит за своим самочувствием, регулярно занимается физическими упражнениями, пробегает по 5 км и активно готовится к новым ролям в театре и на телевидении.

Ранее сообщалось, что мошенники в Москве продавали БАДы под видом лекарств.