«Здоровое Отечество» организует спортивный фестиваль на набережной в Серпухове

На 30-ти километровой территории набережной Оки в Серпухове пройдет спортивный фестиваль Общероссийского движения «Здоровое Отечество», итогом которого станет лотерея с ценными призами. Об этом в четверг, 15 августа, сообщила пресс-служба организации.

Гости праздника смогут сдать нормативы ГТО, поучаствовать в заплыве на сапах, перетягивании каната, а также проверить свою физическую форму на боксерском силомере или в надувном ринге.

В Серпухов приедут звезды спорта, среди них: Олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, чемпион Мира по боксу — Марк Петровский, популярный блогер и боец ММА — Евгений Ершов и другие. Знаменитости проведут марафон зарядок, а также фото- и автограф-сессии.

«Наша задача вовлечь в спорт более 70% населения, формируя общую физическую культуру страны. Наша цель возродить традицию спортивных шествий и парадов, сохранить этот ритуал», — заявила руководитель организации Екатерина Лещинская.

Мероприятие состоится 17 августа, принять участие могут все желающие старше восьми лет.

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