Зеленский отобрал госстипендии у великого Сергея Бубки и еще семерых выдающихся спортсменов

Без стипендий остались олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и многократный рекордсмен мира по прыжкам с шестом Сергей Бубка, четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова, олимпийские чемпионы по парусному спорту Игорь Матвиенко и Евгений Браславец, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по академической гребле Инна Фролова, бронзовый призер Олимпиады по прыжках в воду Илья Кваша, бронзовый призеру Олимпиады по спортивной гимнастике Юрий Ермаков, а также бронзовый призер Игр по плаванию Валерий Лозик.

Легендарный Сергей Бубка с 2005 по 2022 год возглавлял НОК Украины.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Верховной рады Жан Беленюк отметил, что стипендия должна выплачиваться не за былые заслуги (хотя назначалась она как раз за достижения), а за реальную работу в стране. Поэтому, по логике Беленюка, ее не должны получать те, кто не проживает на Украине.

Известно, что уроженец Луганска 62-летний Сергей Бубка живет в Монако.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал моральным уродом украинского комментатора, который во время трансляции матча ПСЖ — «Фламенго» коверкал фамилию российского голкипера Матвея Сафонова.