Зеленский пригрозил Верке Сердючке мобилизацией в ВСУ за неповиновение

Зеленский предупредил Верку Сердючку о возможности мобилизации: артисту запрещают покидать страну, позволяя выступать за рубежом исключительно на концертах в поддержку Украины. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT, добавив, что с певцом всегда будет находиться назначенный представитель.

По данным канала, украинские власти не разрешают 51-летнему Андрею Данилко выезжать за границу для корпоративных мероприятий. Чтобы покинуть страну, ему необходимо получить специальное разрешение от Минкульта, условия которого очень жесткие. К ним относятся: проведение выступлений только на благотворительных концертах, средства от которых идут напрямую на счета в госструктурах, и необходимость продемонстрировать «поддержку своей страны» во время выступлений.

Также рядом с артистом должен находиться контролирующий его сотрудник. Как выяснил SHOT, агент Данилко многократно сообщал об этих условиях ивент-менеджерам в разных европейских странах в последние месяцы.

Частный тур Сердючки в США в 2023 году уже был отменен из-за призывного возраста Данилко и его команды, что запрещает им выезжать. Однако на фронт Сердючку не отправляют, лишь требуют участия в «нужных» мероприятиях.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил актрисе Снаткиной звание Заслуженной артистки России.