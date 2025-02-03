Звезда сериала «Татьянин день» получила звание Заслуженной артистки РФ

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении актрисе Московского Губернского драматического театра Анне Снаткиной звание заслуженной артистки РФ. Об этом со ссылкой на официальный портал Кремля пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Снаткина известна широкому зрителю по сериалам и фильмам, таким как «Татьянин день», «Московская сага», «Есенин», «Фишер», «Обреченная стать звездой» и многим другим. Фильмография насчитывает почти 70 работ. Актриса также выступает в Московском Губернском драматическом театре с 2018 года.

Отметим, что актриса Анна Снаткина стала одной из списка, кто удостоился престижного звания, ставшего признанием профессионализма на федеральном уровне. Согласно распоряжению с подписью президента, новый статус также присвоили балерине Екатеринбургского академического театра оперы и балета Елене Кабановой, артистке-вокалистке Ростовского государственного музыкального театра Наталье Дмитриевской и кукловоду Екатеринбургского театра кукол Максиму Удинцеву.

Ранее сообщалось, что 3 февраля Владимир Путин также снял с должности замминистра юстиции.