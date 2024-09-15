Земфира обжаловала в Верховном суде РФ отказ исключить ее из реестра иноагентов

Российская рок-исполнительница Земфира Рамазанова* обжаловала в Верховном суде России отказ исключить ее из реестра иноагентов, куда она попала за ряд провокационных высказываний об СВО и ВС РФ по решению Минюста.

Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда, жалоба певицы была накануне зарегистрирована в судебной инстанции.

«Верховный суд зарегистрировал жалобу Земфиры Рамазановой* на решение судов нижестоящих инстанций, отказавшихся отменить решение Минюста России о включении ее в реестр иноагентов», — сообщает агентство.

На момент публикации материала дата рассмотрения жалобы назначена не была.

Ранее сообщалось, что суд в Москве взыскал с Земфиры* 200 тыс. рублей за долг за коммунальные услуги.

А перед этим стало известно, что певица продала свою квартиру в центре Москвы из-за требований отбирать недвижимость у иноагентов, критикующих нашу страну. Земфира* переписала свою знаменитую двушку в 85 кв. м напротив парка Горького, рыночная цена которой примерно 60 млн рублей, на Ренату Литвинову.

* — признана Минюстом иноагентом в РФ.