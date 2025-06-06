У блогера Митрошиной снова обнаружили многомиллионный долг перед ФНС
У блогера Митрошиной образовался новый долг перед ФНС на 183 млн рублей
Фото: [flickr.com]
Блогер и предпринимательница Александра Митрошина снова умудрилась задолжать Федеральной налоговой службе крупную сумму. Новый долг превышает 183 млн руб. Об этом сообщил портал Super.ru.
Митрошину обвиняют в отмывании средств и уклонении от налогов. Ей инкриминировали вывод финансов в размере 127 млн руб. В ее отношении избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 июня. По сообщениям прессы, у Митрошиной не было долгов перед налоговиками по состоянию на конец мая. Теперь же стало известно, что у бизнесвумен образовалась новая задолженность перед ФНС. Ее точная сумма 183 456 263 руб.
Правоохранители считают, что часть уведенных от оплаты налогов денег были потрачены на приобретение недвижимости в Москве.
Ранее сообщалось о решении московского суда в отношении актрисы и телеведущей Жанны Эппле. Ее обязали оплатить до сих пор невыплаченные налоги и сборы. При этом конкретный размер задолженности не разглашается. Два года назад Эппле была признана банкротом, после этого начался процесс продажи ее имущества.