«Зенит» близок к покупке левого защитника из Аргентины

По его данным, петербургский клуб приобретет 90% прав на 21-летнего футболиста за $9 млн. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €5 млн. В нынешнем чемпионате Аргентины Вега провел 14 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.

Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны московского «Динамо». Также на Вегу претендовали «Аякс» и «Ривер Плейт».

Портал «Подмосковье сегодня» рассказал, что «Спартак» и «Динамо» бьются за форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. На данный момент более выгодное предложение сделали красно-белые.