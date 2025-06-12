«Зенит» договорился о трансфере Жерсона: переезд игрока в Россию одобрил тренер сборной

«Зенит» договорился с «Фламенго» о переходе полузащитника Жерсона Сантоса. Петербургский клуб выплатит отступные в размере €25 млн.

По договоренности, Жерсон присоединится к «Зениту» после клубного чемпионата мира. Перед тем как дать согласие, футболист дважды встречался с главным тренером национальной сборной Карло Анчелотти. Он хотел выяснить, не повлияет ли переезд в Россию на вызовы в команду. Специалист заверил, что переход в «Зенит» на этом никак не скажется.

Журналист Вене Казагранде сообщил, что во «Фламенго» часть руководства рада трансферу игрока: в клубе устали от скандального поведения отца и агента игрока.

По информации Казагранде, Жерсон будет получать в «Зените» €6 млн в год после уплаты налогов. Также предусмотрены значительные бонусы за результативные действия игрока.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет приобрести еще одного игрока «Фламенго» — правого защитника Уэсли. Петербуржцы предлагали заплатить за 21-летнего футболиста €30 млн.