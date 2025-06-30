«Зенит» допустил возвращение Дзюбы в клуб

Председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев в разговоре со «Спорт-Экспрессом» допустил возвращение в клуб Артема Дзюбы.

Функционер уточнил, что речь не идет о возвращении Дзюбы-игрока.

«Про работу в клубе поговорим, когда он закончит. Не знаю, какие у него планы. У нас работают наши легенды. Мы очень чутко относимся к нашим легендам, к которым относится и Дзюба», — сказал Медведев.

Артем Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2002 год. Всего он провел за петербургский клуб 249 матчей, в которых забил 108 мячей.

Минувший сезон 36-летний нападающий провел за тольяттинский «Акрон». В 22 матчах РПЛ Дзюба забил девять мячей и отдал семь результативных передач. 1 июня нападающий продлил контракт с «Акроном» еще на один год.