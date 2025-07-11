«Зенит» готов продать Вендела «Фламенго» за 30 млн евро

Бразильский клуб уже несколько раз пытался приобрести 27-летнего футболиста, но «Зенит» оказывается сбивать цену.

В 2020 году петербургский клуб приобрел Вендела у «Порту» за €20,3 млн.

Контракт с «Зенитом» у Вендела действует еще три года, но бразилец явно затосковал в Санкт-Петербурге и хочет перейти в клуб из родной страны. Ранее сорвался уже практически готовый трансфер Вендела в «Ботафого».

До старта РПЛ осталась неделя, но полузащитник еще не прибыл в распоряжение санкт-петербургского клуба из отпуска. Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра в эфире «Матч ТВ» рассказал, что руководство клуба решает вопрос с загулявшим футболистом.