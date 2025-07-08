«Зенит» не может дождаться возвращения из отпуска полузащитника Вендела

Он констатировал, что футболист все еще не прибыл в расположение «Зенита», хотя до старта РПЛ остается менее двух недель.

«Пока Вендела нет, поэтому нечего комментировать. Наше руководство решает этот вопрос: что будет с Венделом. Они постоянно на связи с его агентом, с его представителями», — сказал специалист.

Полузащитник хотел продолжить карьеру на родине, но переговоры с «Ботафого» сорвались в последний момент. Вендел уже не впервые задерживает свое возвращение в клуб после отпуска. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в €18 млн. В 2020 году «Зенит» заплатил за полузащитника €20,3 млн португальскому «Спортингу». Вендел провел 150 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись 21 голом и 36 голевыми передачами.

Ранее стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» хочет разорвать контракт с бывшим вингером «Зенита» Малкомом. Сообщалось, что петербургский клуб рассматривал возможность возвращения бразильского футболиста.