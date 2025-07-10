«Зенит» готов выложить 35 млн евро за чемпиона мира из Аргентины

Этой суммой «Зенит» хочет перебить предложение «Бенфики» в €26 млн. По информации источника, сам футболист хочет выступать за лиссабонский клуб.

24-летний полузащитник принадлежит «Ботафого», но половину прошлого сезона провел за «Лион» на правах аренды. Альмада сыграл за французский клуб в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал пять передач.

В это межсезонье «Зенит» уже пополнился легионером из Аргентины, подписав левого защитника «Архентинос Хуниорс» Романа Вегу.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Минспорта РФ настаивает на том, чтобы в РПЛ был ужесточен лимит на легионеров.