«Зенит» готов выложить 35 млн евро за чемпиона мира из Аргентины
Record: «Зенит» сделал предложение «Ботафого» о покупке хавбека Альмады
Фото: [ФК «Олимпик Лион»]
«Зенит» продолжает искать усиление в Южной Америке. Петербургский клуб предложил €35 млн бразильскому «Ботафого» за аргентинского атакующего полузащитника Тьягу Альмаду.
Этой суммой «Зенит» хочет перебить предложение «Бенфики» в €26 млн. По информации источника, сам футболист хочет выступать за лиссабонский клуб.
24-летний полузащитник принадлежит «Ботафого», но половину прошлого сезона провел за «Лион» на правах аренды. Альмада сыграл за французский клуб в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал пять передач.
В это межсезонье «Зенит» уже пополнился легионером из Аргентины, подписав левого защитника «Архентинос Хуниорс» Романа Вегу.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Минспорта РФ настаивает на том, чтобы в РПЛ был ужесточен лимит на легионеров.