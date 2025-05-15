«Зенит-Казань» объявил об уходе трехкратного победителя Суперлиги Майки Кристенсона

Спортсмен, который выступал за команду с 2021 года, продолжит карьеру в другом месте.

«Мы будем очень скучать по твоей игре, эмоциям, бесконечному теплу и позитиву, который ты излучаешь», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

За время выступлений в казанском клубе Кристенсон стал одним из его ключевых игроков. Он помог своей команде завоевать три чемпионских титула в Суперлиге (2023–2025 годы), а также три Кубка России и два Суперкубка страны.

До перехода в казанский «Зенит» Майки выступал в итальянской «Модене». Он является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года и чемпионата мира — 2018, а также двукратным победителем Кубка мира в составе сборной США.

«Зенит-Казань» является одним из ведущих волейбольных клубов России. Клуб был основана в 2000 году и до 2004-го носил название «Динамо». С 2005-го по июнь 2008-го в команде закрепилось название «Динамо-Таттрансгаз».

За годы своей истории клуб выиграл 13 национальных чемпионатов России, завоевал 12 Кубков страны, 10 раз становился обладателем Суперкубка, а также шесть раз побеждала в Лиге чемпионов.

Ранее олимпийский чемпион в шорт-треке Руслан Захаров объявил о завершении карьеры.