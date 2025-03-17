«Зенит» может подать жалобу на судейство в матче со «Спартаком»

По информации журналиста Михаила Борзыкина, «Зенит» подаст жалобу на судейство в матче со «Спартаком». Об этом он написал в своем телеграм-канале «Фабрика футбола».

Борзыкин отметил, что неизвестно, какие эпизоды игры вызвали недовольство у представителей петербургского клуба, но предположил, что речь идет о втором голе Кристофера Мартинса. В ходе матча VAR проверял легитимность взятия ворот на предмет офсайда.

В качестве главного арбитра на матче работал ростовчанин Сергей Иванов.

«Спартак» обыграл «Зенит» в матче 21-го тура РПЛ со счетом 2:1 и сравнялся с ним по набранным очкам (43). Лидирует в чемпионате «Краснодар» — 46 баллов.

Ранее комментатор Геннадий Орлов отметил, что «Спартак» превзошел «Зенит» в единоборствах.