«Зенит» может выставить на матч со «Спартаком» полурезервный состав
Геннадий Орлов: «Семак будет верен себе, на Кубок он всегда меняет состав»
Известный петербургский комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» высказал предположение о том, какую стратегию выберет главный тренер «Зенита» Сергей Семак на матч со «Спартаком».
8 апреля «Зенит» и «Спартак» сыграют на «Газпром Арене» в полуфинале Пути регионов Кубка России.
«Думаю, Семак будет верен себе — на Кубок он всегда меняет стартовый состав. На мой взгляд, основной состав видоизменится. Но все будут в заявке, и во втором тайме уже смогут выходить другие футболисты», — сказал Орлов.
Комментатор уверен, что с первых минут на поле выйдет полузащитник Андрей Мостовой, который почти не играет в последних матчах РПЛ. Ранее футбольный функционер Тимур Лепсая рассказал, что непопадание Мостового в стартовый состав связано с проблемами в личной жизни футболиста.