«Зенит» нанес один удар в створ ворот «Рубина» и попал под остроумный троллинг пресс-службы казанцев

Пресс-служба казанского «Рубина» оценила антирекорд «Зенита». В матче 17-го тура РПЛ петербургский клуб впервые при Сергее Семаке нанес единственный удар в створ ворот в домашних играх. Этот удар завершился голом защитника Нино и принес «Зениту» минимальную победу.

СММ-щики «Рубина» выложили шесть раз выложили скриншот момента, подписав его: «самый опасный удар», «самый неопасный удар», «самый сильный удар», «самый несильный удар», «самый точный удар», «самый неточный удар».

«Чем команда занималась в полете из Санкт-Петербурга? 12 секунд пересматривали удары «Зенита». 2 часа 4 минуты и 48 секунд пытались понять, куда перетекает юбилей «Зенита», — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».

После 17 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 36 очками и на балл отстает от лидирующего «Краснодара». У «Рубина» 23 очка и седьмая позиция.

