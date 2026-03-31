«Зенит» не стал наказывать Соболева за празднование гола с маской
Фото: [ФК «Зенит»]
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью РИА Новости прокомментировал поступок нападающего Александра Соболева, получившего в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0) дисциплинарную желтую карточку.
Соболев в конце первого тайма забил пенальти в ворота бывшего клуба и отпраздновал его с припасенной маской для плавания, отреагировав на троллинг пресс-службы красно-белых перед матчем.
Нападающий получил желтую карточку и имел шанс получить вторую. Арбитр Сергей Карасев не стал наказывать Соболева за удар локтем в лицо спартаковцу Наилю Умярову. Позже ЭСК признала, что арбитр ошибся в этом эпизоде.
«Футбол — это люди и их эмоции. Не нужно раздувать скандалы из-за каких-то высказываний и даже поступков. Эмоциональные всплески были и будут, от них никуда не деться», — сказал Семак.
Тренер «Зенита» сообщил, что штрафовать Соболева клуб не стал, но воспитательную беседу с нападающим все же провели.
