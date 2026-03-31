«Зенит» не стал наказывать Соболева за празднование гола с маской

Соболев в конце первого тайма забил пенальти в ворота бывшего клуба и отпраздновал его с припасенной маской для плавания, отреагировав на троллинг пресс-службы красно-белых перед матчем.

Нападающий получил желтую карточку и имел шанс получить вторую. Арбитр Сергей Карасев не стал наказывать Соболева за удар локтем в лицо спартаковцу Наилю Умярову. Позже ЭСК признала, что арбитр ошибся в этом эпизоде.

«Футбол — это люди и их эмоции. Не нужно раздувать скандалы из-за каких-то высказываний и даже поступков. Эмоциональные всплески были и будут, от них никуда не деться», — сказал Семак.

Тренер «Зенита» сообщил, что штрафовать Соболева клуб не стал, но воспитательную беседу с нападающим все же провели.

Ранее Леонид Слуцкий возмутился поведением тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче с ЦСКА.