«Зенит» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка России Пути РПЛ

В стартовом поединке финальной серии Кубка России Пути РПЛ сезона-2024/2025 футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал верх над московским ЦСКА.

В среду, 30 апреля, на стадионе «Санкт-Петербург» состоялся матч, который завершился победой хозяев со счётом 2:0. На 17-й минуте встречи нападающий Матео Кассьерра открыл счёт, а на 57-й минуте полузащитник Андрей Мостовой реализовал пенальти.

Ответная игра состоится в среду, 14 мая.

В рамках турнира Кубка России по футболу среди команд из регионов определились участники финального этапа. В решающем матче встретятся «Ростов» и «Спартак» из Москвы.

Завершающий матч Кубка России пройдет 1 июня 2025 года в столице на арене «Лужники».

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» в Кубке России вышел в финал пути регионов, обыграв московское «Динамо».