«Зенит» подписал контракт с бразильским нападающим

«Зенит» подписал контракт с бразильским атакующим полузащитником Джоном Джоном, который также может выступать на позиции нападающего, сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, «Зенит» заплатит клубу «РБ Брагантино» €20 млн. Источник утверждает, что футболист уже прошел медобследование и вскоре присоединится к петербургской команде.

«Зенит» усиливает линию атаки после того, как попрощался с нападающими Лусиано Гонду и Матео Кассьеррой. В составе команды Сергея Семака остался один номинальный нападающий — Александр Соболев.

23-летний Джон Джон перешел в «РБ Брагантино» в июле 2024 года из «Палмейраса». За это время он провел 76 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 14 передач.

