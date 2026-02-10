«Зенит» проиграл второй матч на Зимнем кубке РПЛ

Команды обменялись голами в каждом из таймов. Причем ЦСКА забивал в начале игрового отрезка, а «Зенит» сравнивал счет в концовке. На 9-й минуте отличился Кирилл Глебов, Вендел сравнял на 43-й. На 49-й минуте Жоао Виктор вновь вывел армейцев вперед, Дуглас Сантос перевел игру в серию пенальти на 91-й. 11-метровые точнее выполнил ЦСКА

Для «Зенита» это поражение стало вторым подряд на турнире: после стартовой победы над «Динамо» (2:1), последовало разгромное поражение от «Краснодара» (0:3).

ЦСКА все три матча на Зимнем кубке РПЛ в основное время завершил вничью, но дважды побеждал в серии пенальти. По итогам трех матчей на турнире ЦСКА набрал пять очков, «Зенит» — четыре. У «Краснодара» перед заключительным матчем четыре балла, у «Динамо» — два.

«Краснодару», чтобы выиграть турнир, необходимо не проиграть бело-голубым в основное время. «Динамо» станет победителем, если обыграет «быков» с разницей в два мяча. ЦСКА для сохранения первого места необходима победа «Динамо» со счетом 1:0 или 2:1.

Ранее стало известно, что нападающий «Пари НН» Хуан Боселли пройдет медосмотр для перехода в «Краснодар».