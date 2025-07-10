«Зенит» разгромил «Сьон» в товарищеском матче
«Зенит» крупно обыграл швейцарский «Сьон» в товарищеском матче
Фото: [ФК «Зенит»]
На петербургской «Газпром Арене» прошел товарищеский матч «Зенита» с швейцарским «Сьоном». Вице-чемпионы России одержали крупную победу со счетом 5:2.
В составе хозяев голами отметились Максим Глушенков, Матео Кассьерра, Вадим Шилов, Александр Ерохин и Сергей Волков. За «Сьон» забили мальтиец Ильяс Шуареф и россиянин Антон Миранчук.
Матч прошел с серьезным преимуществом российской команды, и счет в нем мог быть даже крупнее.
Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» назвал матч с командой из Западной Европы «шажочком» к возвращению российского футбола на международную арену. Он считает, что после такой игры будет проще апеллировать к УЕФА.
Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ настаивает на ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.