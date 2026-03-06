«Зенит» сыграет 8 марта в форме женской команды
«Зенит» проведет матч РПЛ с «Оренбургом» 8 марта в форме женской команды
Фото: [ЖФК «Зенит»]
«Зенит» проведет гостевой матч 20-го тура РПЛ против «Оренбурга», который состоится на стадионе «Газовик» 8 марта, в форме женской команды, сообщила пресс-служба петербургского клуба.
Форма женского «Зенита» выполнена в традиционных клубных цветах и отличается от мужской своими завитками на футболках. Эти завитки — узор кованой ограды Михайловского сада Русского музея.
«Делая выбор в пользу такого комплекта в столь знаменательный день, сине-бело-голубые поздравляют футболисток с прекрасным весенним праздником и подчеркивают, с одной стороны, неразрывное единство двух клубных команд, а с другой — универсальность, качество и красоту этой экипировки», — говорится в сообщении.
После 19 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 42 очками, на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». В первом матче после рестарта петербуржцы одолели калининградскую «Балтику» (1:0).
