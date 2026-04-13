«Зенит» установил два антирекорда на «Газпром Арене»

«Зенит» в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» провел худший матч на «Газпром Арене» по двум статистическим показателям, сообщает портал Opta Sports.

Хозяева поля нанесли всего пять ударом по воротам (два — в створ), а вероятность забить составила 0,32 xG. Ранее худшими показателями «Зенита» на новом стадионе были семь ударов и 0,35 xG.

Петербуржцы уступили «Краснодару» и по количеству ударов (9) и по проценту владения мячом (42 на 58). Матч завершился вничью со счетом 1:1, забитыми мячами отметились Вендел и Лукас Оласа. «Зенит» заканчивал матч в меньшинстве после удаления Педро.

«Краснодар» сохранил лидерство в турнирной таблице, «Зенит» отстает от «быков» на один балл.

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал столкновение с Педро, по итогам которого бразилец получил красную карточку, одним из самых болезненных в карьере.