«Зенит» вновь совершит попытку подписать одного из лучших форвардов РПЛ

Летом «Зенит» уже рассматривал возможность покупки албанского нападающего, но тогда трансфер сорвался. По данным издания, «Зенит» уже узнавал у «Рубина» стоимость игрока и возможность подписать его зимой. В Казани не горят желанием расставаться с лучшим бомбардиром, но, в конечном счете, это вопрос цены.

Transfermarkt оценивает игрока в €10 млн, однако на самом деле Даку может стоить дороже. На протяжении двух сезонов нападающий показывает стабильно результативную игру. В нынешнем сезоне на его счету 9+1 в 17 матчах в РПЛ, в минувшем чемпионате форвард выбил 15+8 в 26 играх.

«Зениту» нужен нападающий, так как зимой петербуржцы расстались с двумя игроками этого амплуа. Лусиано Гонду перешел в ЦСКА в рамках обмена на защитника Игоря Дивеева, а Матео Кассьерра уезжает в бразильский «Атлетико Минейро».

Ранее бывший футболист Алексей Попов посоветовал главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку, как следует наказать бразильского полузащитника Вендела, который в очередной раз опаздывает из отпуска.