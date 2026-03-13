Ждал Россию: перед смертью звезда «Приключений Электроника» сделал единственное признание

«Я тебе такого гуся покажу — век помнить будешь!» — эта хулиганская фраза из фильма «Приключения Электроника» полвека назад звучала дерзко и весело. Сегодня она обрела горький смысл. Того самого Гуся — актера Василия Скромного — действительно будут помнить всегда. 12 марта после тяжелой болезни он ушел из жизни. Ему был 61 год. О судьбе артиста, его любви к России и последних словах в адрес друзей «Комсомольской правде» ( KP.RU ) рассказали близкие.

Случайный гений

Василий Скромный родился и вырос в Одессе. В кино попал почти случайно — в школе едва не сбил с ног помощницу режиссера, которая искала юные таланты. Обаятельного мальчика утвердили на роль хулигана Гуся мгновенно.

Актер Владимир Торсуев, сыгравший в фильме Сыроежкина, вспоминает, что дружба с Василием завязалась на съемочной площадке и длилась почти полвека. Ему и его брату-близнецу Юрию тогда было по 13, Скромному — 15. За восемь месяцев работы произошло столько, что выделить что-то одно невозможно, но главное — они стали по-настоящему родными людьми.

После съемок Торсуевы вернулись в Москву, Скромный остался в Одессе. Он снялся еще в нескольких картинах, но, по мнению друга, режиссеры не сумели раскрыть его талант. Из всей юной команды только Скромный получил профессиональное театральное образование, но большой актерской карьеры не случилось.

Боцман, спасатель, моряк

После армии Василий работал спасателем на одесских пляжах, а позже окончил мореходное училище и ушел в море боцманом. В рейсы выходил почти до последних месяцев жизни. Он был потомственным моряком, очень любил море — даже окна его квартиры выходили на воду.

Несмотря на открытый характер, фамилию Скромный он оправдывал хотя бы в одном — никогда не рассказывал о личной жизни. Известно лишь, что был женат на Ирине Скромной и, по словам друзей, оставался прекрасным семьянином и порядочным человеком.

«Конечно, я вас жду»

После 2014 года связь между друзьями не прервалась, хотя видеться стало невозможно. В 2011-м Скромный не смог приехать в Москву на съемки, вышел на связь по видео. Позже общение стало реже, но, как подчеркивает Владимир Торсуев, дружба никуда не исчезла, несмотря на то что многие общие знакомые оказались предателями.

Примерно полгода назад Торсуев передал другу: «Скоро возьмем Одессу — придем и обнимемся». Ответ пришел короткий, но очень дорогой: «Да, конечно, я вас жду». Этой встрече уже не суждено сбыться.

Сгорел за несколько месяцев

О болезни Василия Скромного стало известно в декабре 2025 года. Тогда друзья и знакомые просили о помощи: у актера обнаружили рак. Еще полгода назад он просто покашливал, казалось — пустяк. Но обследования подтвердили страшный диагноз. Химиотерапия, капельницы, проблемы с сердцем — день за днем он боролся. Несколько месяцев родные и близкие отдавали последнее, чтобы спасти его.

12 марта на странице одного из знакомых появилась короткая запись: «Сегодня не стало Василия Михайловича».

Владимир Торсуев признается: новость стала полной неожиданностью. 61 год — это совсем рано. Бог забирает лучших. Когда появится возможность, друг первым делом поедет в Одессу, чтобы поклониться могиле того самого рыжего хулигана, который навсегда останется Гусем из «Приключений Электроника».

Ранее сообщалось, что смерть внезапно настигла известного актера Бережнова из сериала «Склифосовский».