Ждали больше 10 лет: какие компьютерные игры выходят уже этой осенью

Игровая индустрия этой осенью подготовила для игроманов много интересных релизов. Среди ожидаемых новинок представлены как продолжение культовых игр, так и абсолютно новые проекты.

Уже в сентябре выйдет жанровая игра Starfield. Это проект студии Bethesda, разработчики которой до этого создали The Elder Scrolls и поздние части Fallout. По сюжету научно-фантастической игры надо будет исследовать тысячи планет, выполнять несколько сотен заданий и собрать космический корабль. Визуально в игре все должно выглядеть красиво, ведь технологии делались по последнему научному прогрессу.

«В октябре ожидается релиз второй части видеоигры Alan Wake. Ее фанаты прождали выхода сиквела более десяти лет. Обещали, что новая часть хоррора будет страшнее и мрачнее, чем первая. В ней Уэйк будет пытаться выбраться из плена кошмаров, уже не терпится поиграть», - рассказывает геймер Никита Семенов.

А вот Владислав Кривых больше всего ждет главный эксклюзив PlayStation 5 - Marvel's Spider Man 2. В новой части игры про человека-паука можно будет сыграть за двух супергероев - Питера Паркера и Майлза Моралеса. Сражаться они будет против Венома, Крэйвена-охотника и других антагонистов. Все действия будут происходить в виртуальном Нью-Йорке.

Ранее мы уже рассказывали, во что можно поиграть.