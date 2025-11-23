«Какая-то сволочь вырвала триколор»: вандалы осквернили могилу десантника и скрылись

В Южноуральске Челябинской области произошел вопиющий случай вандализма, пишет URA.RU со ссылкой на соцсети. По данным издания, неизвестные осквернили могилу бойца Воздушно-десантных войск, вырвав с памятника металлический символ ВДВ — голубой берет с закрепленным на нем российским триколором.

Мать погибшего забила тревогу в соцсетях, раздосадованная поступком неизвестным. Обращаясь к злоумышленникам женщина отметила, что похищенный знак не имеет материальной ценности, а единственным мотивом могло быть желание «напакостить и получить удовольствие».

«Приехала на могилу к сыну и вот такая картина. Какая-то сволочь вырвала на берете уголок символ ВДВ с триколором. Ничего не боятся ни Бога, ни черта, ни камер», — написала мама в группу «VIP Южноуральск» в «ВКонтакте».

Инцидент вызвал волну возмущения среди местных жителей, которые массово поддержали мать десантника в комментариях.

Уральское издание отмечает, что происшествие также привлекло внимание к состоянию кладбища в поселке Летягино. Ранее мэрия Южноуральска опровергала информацию о его запущенности, однако одна из местных жительниц публично жаловалась, что упавшее старое дерево повредило мемориал на могиле ее отца-ветерана, а территория погоста, по ее словам, находится в ужасном состоянии.

Ранее сообщалось, что дело о вандализме на кладбище в Дзержинске взяли под особый контроль.