Жена боксера Усика поддержала Ирину Дерюгину в ее пещерной русофобии

Супруга Усика репостнула отрывок из скандального интервью, вышедшего под заголовком «Ирина Дерюгина: Я не могу видеть русских вообще!» В нем глава украинской гимнастики заявляла, что без российских спортсменов все было гораздо лучше. Дерюгина бездоказательно утверждала, что прежде, когда выступали россияне, ужасным было судейство. Также Дерюгина уверяла, что российские гимнастки не могут работать так, как украинки.

Екатерина Усик откомментировала интервью одним словом: «Обожаю».

На чемпионате мира 2025 года украинские гимнастки сумели завоевать одну бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях. С 2009 по 2021 год российские спортсменки неизменно выигрывали чемпионаты мира в индивидуальном многоборье и завоевали огромное количество медалей в отдельных упражнениях.

Многократная чемпионка мира Яна Батыршина отметила, что слова Дерюгиной не могут обижать, потому что весь мир знает, что это неправда. А русофобская активность главы украинской гимнастики объясняется просто: в этом году российские спортсмены вернутся на международные соревнования, и это заставляет представителей Украины нервничать.