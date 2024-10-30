Жена Брюса Уиллиса поделилась новостями о его состоянии

В апреле 2025 года Эмма Хемминг получит премию Ассоциации по борьбе с лобно-височной деменцией. Торжественное мероприятие пройдет в Нью-Йорке 3 апреля. Когда она узнала об этом, супруга Брюса Уиллиса обратилась к общественности с трогательной речью, в которой рассказала о состоянии своего мужа.

«Мы решились рассказать о диагнозе Брюса, чтобы повысить общественную осведомленность о том, что такое деменция. Моя цель сейчас и всегда — дарить надежду и поддержку тем, чьи близкие тоже столкнулись с этой страшной бедой», — сказала она.

Хемминг подчеркнула, что «Крепкий орешек» все еще надеется, что рано или поздно в его жизни наступит светлый момент. Каждый день она напоминает мужу о своей любви и часто делится воспоминаниями о «прошлом».

Врачи делают осторожные прогнозы и не готовы обнадеживать Уиллиса и его семью.

Ранее в СМИ появились редкие снимки Брюса Уиллиса во время прогулки. Репортеры запечатлели Уиллиса, сидящего на пассажирском сиденье автомобиля. Знаменитый актер Брюс Уиллис выглядел уставшим.