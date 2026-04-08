Жена Дмитрия Тарасова рассказала, почему до сих пор не переехала в дом, подаренный мужем

Анастасия Костенко, жена бывшего футболиста Дмитрия Тарасова, объяснила, почему до сих пор не переехала в дом, который подарил ей муж, сообщает Super.ru. По ее словам, причиной этого стали строительные работы в жилище.

Костенко отметила, что ждала окончания зимы и разбиралась с возникшими трудностями. Сейчас помещения все еще требуют ремонта, но на некоторое время его приостановили.

«Стройка у нас была приостановлена: ждали окончания зимы и разбирались с трудностями, которые неожиданно возникли по ходу процесса. Сейчас снова двигаемся вперед: ищем новых подрядчиков и людей, с которыми сможем продолжать работу уверенно и спокойно», — рассказала жена спортсмена.

Кроме того, Анастасия развеяла слухи о том, что коттедж изъяли из-за долгов. Чтобы доказать обратное, она устроила для подписчиков мини-экскурсию по дому. Однако, как призналась Костенко, недвижимость требует масштабного ремонта, поэтому с переездом пока стоит повременить.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились в январе 2018 года. В июле того же года у них родилась дочь. В 2020 году появилась на свет вторая дочь. В 2021 году — первый сын Алексей, а в феврале 2024 года — второй сын.

Пара воспитывает четверых детей и, несмотря на задержку со строительством, надеется в ближайшем будущем въехать в собственный просторный дом.

