Жена Джигана Оксана Самойлова купила заброшенный пансионат недалеко от Москвы

Жена рэпера Дениса Устименко-Вейнштеина, более известного как Джиган, Оксана Самойлова сообщила своим подписчикам о новой покупке — бизнесвумен приобрела заброшенный пансионат 80-х годов недалеко от Москвы.

Она рассказала, что недвижимость находится в экологически чистом районе с густым лесом и имеет выход к реке.

«Мы купили заброшенный пансионат 80-х. Экологически чистый район недалеко от Москвы и, как вы поняли, я провожу там все свое свободное время. Большой лес, поросль, несколько аварийных заброшек, выход к реке, полное отсутствие дорог», — сообщила Самойлова.

Блогер открыто заявила о своих планах на новый участок — там она мечтает создать уникальную ферму для развлечений и отдыха семей с детьми. Самойлова подчеркнула, что хочет разводить в бывшем пансионате домашних и экзотических животных — коров, кур, козлов, альпак, енотов, кроликов и оленей.

Также, рассказала блогер, на территории появятся игровые зоны, трассы для багги, зоны для рыбалки, баня, бассейны и уютный ресторан.

В отличие от многих знаменитостей Самойлова не собирается нанимать дизайнеров или специалистов, чтобы привести в порядок территорию и здание. Она планирует воплощать мечту своими руками, руководствуясь вдохновением и любовью к природе.

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