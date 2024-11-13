Телеведущий Николаев опроверг информацию о диагностированном у него COVID-19

Заслуженный артист России и телеведущий Юрий Николаев, который был госпитализирован в Москве 10 ноября, опроверг информацию о том, что у него якобы выявлен COVID-19, подчеркнув, что его состояние удовлетворительное, передает ТАСС.

Ранее мы писали, что Николаеву поставили диагноз COVID-19. На вопрос о возможности подтверждения или опровержения слухов о диагнозе, Николаев указал на то, что в интернете имеется неточная информация, и заявил: «Опровергнуть».

Кроме того, он добавил, что чувствует себя хорошо.

Напомним, что в ночь на 12 ноября почувствовал себя плохо, в связи с чем был госпитализирован с высокой температурой.