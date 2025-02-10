Жена комментатора Скворцова сообщила, что он получил черепно-мозговую травму

Спортивного комментатора Романа Скворцова госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Об этом в своих соцсетях сообщила его супруга Ксения.

Жена комментатора отметила, что в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое, однако врачи утверждают, что жизни журналиста ничего не угрожает. Скворцова перевели в областную больницу Новосибирска.

Ранее стало известно, что Скворцова с проломленной головой нашли прохожие на одной из улиц Новосибирска. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, журналиста могли избить в баре после Матча звезд КХЛ, который проходил в городе. На нем работали Дмитрий Губерниев и Скворцов. Комментаторы должны были продолжить работу и на второй день.

Существует и другая версия случившегося, согласно которой комментатор мог упасть и удариться головой.

Скворцову 49 лет. Он является известным комментатором на телеканале «Матч ТВ», специализируясь на баскетболе и хоккее. В 2021 году Скворцов был включен в Зал славы Единой лиги ВТБ и неоднократно признавался лучшим комментатором КХЛ. Его работу также отметили наградой «Голос спорта».

Ранее коллега Романа Скворцова Дмитрий Губерниев сообщил, что журналист пришел в сознание в реанимации.